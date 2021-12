Trabajosa victoria de Argentino sobre Comunicaciones

Argentino trabajó todo el partido a un mismo ritmo para poder quebrar la resistencia de Comunicaciones de Mercedes y quedarse con una victoria que vale el doble de lo que pesa.

Fue 83 a 76 con un sacrificio defensivo enorme.

El primer tiempo fue parejo. Argentino nunca pudo despegarse en el marcador. De movida Thomas Cooper y Jonatan Slider le marcaron el camino a la canasta, sin dejar de destacar que todos los jugadores convirtieron en este primer tramo de la contienda. Alejandro Diez acertó la bola del final y por eso Comunicaciones ganó 22-21.

En el segundo cuarto Rodríguez Suppi se hizo cargo de la base y agilizó la ofensiva local.

También fue un gran tramo de Cangelosi ganándole el rebote a Peterson y Adams, trasladando la bola y metiendo un triplazo.

Además se dio vuelta la taba y el que cerró el juego con una canasta fue Jonatan Slider. Por eso Argentino se fue ganador al descanso largo 40-38.

La defensa Turca del tercer cuarto fue brillante. Lo dejó en 12 puntos a Comu y le metió 22. Ideal.

Notable trabajo de Jonatan Slider, el infaltable triple de Cangelosi y hasta se animó Daniells de afuera y la metió para redondear un resultado de 62 a 50.

El Azul encaminó el último cuarto con un triplazo de Jonatan Slider para mantener lejos a Comu. Después fue brillante lo de Enzo Filipetti cargando las tablas una y diez veces para meter pelotas clave. Cangelosi y Cooper hicieron el resto.

En suma, una victoria memorable ante un rival a quien ya le ganó las dos veces.

Magistral arbitraje de Pablo Estévez, Raúl Lorenzo y Alejandro Zanabone. Estévez es la perfección por la perfección misma del arbitraje.

Argentino vuelve a ser local el 7 de enero ante La Unión de Formosa.

Anoche

Boca 94 vs Unión (Sf) 74

Peñarol 91 vs Quimsa 90

San Lorenzo 80 vs Obras 83

Argentino 83 vs Comunicaciones 76

Fixture Turco

Viernes 7 de enero

21.30 Argentino vs La Unión de Formosa

Jueves 13 de enero

21.30 Argentino vs Olímpico

Domingo 16 de enero

21.30 Argentino vs Atenas de Córdoba

Viernes 21 de enero

21 Unión SF vs Argentino

Domingo 23 de enero

22 Olímpico vs Argentino

Martes 25 de enero

22 Quimsa vs Argentino

Viernes 28 de enero

21.30 Argentino vs San Lorenzo.

________________________________

Lee el diario tal como salió impreso. Suscribite a la versión PDF.