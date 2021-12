Argentino recibe a Comunicaciones de Mercedes

Argentino recibe desde las 21.30 a Comunicaciones de Mercedes en El Fortín de las Morochas.

Equipo difícil, si lo hay, es este. Ciclotímico en su accionar, rebuscado en la cancha, duro y con necesidades.

Cambió el técnico hace poco. Le dio de baja a Ariel Rearte y llegó el ex Ciclista Juninense Hernán Laginestra, proveniente del Uruguay donde dirigió un tiempo. Cambió algunas cuestiones de funcionamiento y ganó más de lo que perdió.

El Turco necesita triunfar para asegurarse que los del fondo no lo “chupen”. Para ello deberá lograr el máximo de concentración en la cancha durante todo el desarrollo del juego.

Hoy dirige el “1” de todos los tiempos: Pablo Estévez. Lo acompañan Raúl Lorenzo y Alejandro Zanabone.

Pase sanitario

Hoy miércoles, en el marco del último partido del año frente a Comunicaciones, entrará en vigencia la disposición provincial destinada a encuentros deportivos.

Al ingresar al Fortín, los concurrentes deberán presentar el certificado de vacunación contra el Covid (el cartón o el carnet) o mediante las app Cuidar, Mi Argentina o Vacunate.

Hoy

20.30 San Lorenzo vs Obras

20.30 Boca vs Unión (Sf)

21 Peñarol vs Quimsa

21.30 San Martín vs Hispano

21.30 Argentino vs Comunicaciones

Fixture Turco

Viernes 7 de enero

21.30 Argentino vs La Unión de Formosa



Jueves 13 de enero

21.30 Argentino vs Olímpico



Domingo 16 de enero

21.30 Argentino vs Atenas de Córdoba



Viernes 21 de enero

21 Unión SF vs Argentino



Domingo 23 de enero

22 Olímpico vs Argentino



Martes 25 de enero

22 Quimsa vs Argentino



Viernes 28 de enero

21.30 Argentino vs San Lorenzo

____________________________________

Escucha los podcasts de Junin.net en Spotify