Argentino recibe mañana a Comunicaciones de Corrientes

El Turco tiene mañana un partido bravo ante los correntinos de Comunicaciones, equipo que cambió el entrenador (se fue Rearte y llegó Laginestra) y tiene otro tipo de juego mucho más contundente y ganador. El partido irá desde las 21.30 en El Fortín de las Morochas.

Hoy

21 Instituto vs Atenas (Cba)

21 Platense vs Ferro

22 Olímpico vs Riachuelo

22 La Unión Fsa vs Gimnasia (Cr)

Miércoles 22

20.30 San Lorenzo vs Obras

20.30 Boca vs Unión (Sf)

21 Peñarol vs Quimsa

21.30 San Martín vs Hispano

21.30 Argentino vs Comunicaciones

Fixture Turco

Miércoles 22/12

21.30 Argentino vs Comunicaciones

Viernes 7 de enero

21.30 Argentino vs La Unión de Formosa

Jueves 13 de enero

21.30 Argentino vs Olímpico

Domingo 16 de enero

21.30 Argentino vs Atenas de Córdoba

Viernes 21 de enero

21 Unión SF vs Argentino

Domingo 23 de enero

22 Olímpico vs Argentino

Martes 25 de enero

22 Quimsa vs Argentino

Viernes 28 de enero

21.30 Argentino vs San Lorenzo.