Ciclista cerró el año de la mejor manera

Ciclista Juninense golpeó en el primer y tercer cuarto y fue letal. Se impuso a Lanús por 77 a 66 y trepó a la segunda colocación de la tabla posicional en el cierre del año 2021. Vuelve a ser local el 9 de enero, ante Racing de Chivilcoy.

Manuel Lambrisca y Matías Sesto impulsaron al Verdirrojo en el inicio para hacer un parcial interesante de 18 a 10.

En el segundo cuarto no se sacaron ventaja. Igualaron en quince y Ciclista se fue tranquilo a descansar al vestuario. Aparecieron los triples de Maximiliano Tamburini (2) y Manuel Lambrisca siguió con la mano caliente para un parcial de 33 a 25.

El Verdirrojo pisó el acelerador tras el reinicio y liquidó el pleito en diez minutos brillantes, con un parcial contundente de 24 a 15. Gran pasaje de Christian Boudet, el goleo de Sinconi Bonetto y el acompañamiento de la dupla Lambrisca-Tamburini fue suficiente para quedar 57-40 con solo un cuarto por jugarse.

Ciclista hizo una transición ideal en el final. Cambió pelota por pelota y conservó la diferencia. Valentín Duvanced, Manuel Lambrisca y Matías Sesto, determinantes en la canasta.

Programa

Anoche

Ciclista 77 vs anús 66

Pergamino Básket 103 vs Racing CH 78

Estudiantes Ol. 97 Vs Quilmes MdP 71

Parque Sur 45 vs Rocamora 86

Martes 21

21 Echagüe vs Villa San Martín

22 Independiente (Sde) vs Central (Ceres)

Receso por las fiestas de fin de año

Ciclista en enero

9/1 Ciclista vs Racing Chivilcoy

16/1 Zárate Basket vs Ciclista

21/1 Ciclista vs Rocamora

23/1 Ciclista vs Del Progreso

30/1 Ciclista vs Bahia Basket

