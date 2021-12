Argentino recibe a Unión por la rehabilitación

Argentino tiene esta noche un juego clave ante Unión de Santa Fe. Debe sumar para borrar la pobre gira de entre semana donde no pudo ganar.

Enfrente está uno de los nuevos protagonistas del campeonato, de fuerte billetera y subrepticiamente protegido, Unión de Santa Fe. Equipos duros si los hay, este es uno de ellos.

No será fácil para el Turco enfrentar a este rival, aunque deberá hacer pesar la localía.

Una terna arbitral de lujo para esta noche. Desde las 21 dirigen Daniel Rodrigo y Roberto Smith (de Capital) y Alberto Ponzo (de Córdoba).

Hoy

21 Argentino vs Unión (Sf)

21 Boca vs Oberá Tc

21.30 La Unión Fsa vs Hispano

21.30 Ferro vs Quimsa

Domingo 19

21.30 San Martín vs Gimnasia (Cr)

Lunes 20

20 Obras vs Oberá Tc vs Obras Sanitarias

20 San Lorenzo vs Unión (Sf)

21 Peñarol vs Comunicaciones

21 Boca vs Quimsa

21.30 Regatas vs Hispano

Martes 21

21 Instituto vs Atenas (Cba)

21 Platense vs Ferro

22 Olímpico vs Riachuelo

22 La Unión Fsa vs Gimnasia (Cr)

Miércoles 22

20.30 San Lorenzo vs Obras

20.30 Boca vs Unión (Sf)

21 Peñarol vs Quimsa

21.30 San Martín vs Hispano

21.30 Argentino vs Comunicaciones

Fixture Turco

Sábado 18/12

21.30 Argentino vs Unión SF

Miércoles 22/12

21.30 Argentino vs Comunicaciones

Viernes 7 de enero

21.30 Argentino vs La Unión de Formosa

Jueves 13 de enero

21.30 Argentino vs Olímpico

Domingo 16 de enero

21.30 Argentino vs Atenas de Córdoba

Viernes 21 de enero

21 Unión SF vs Argentino

Domingo 23 de enero

22 Olímpico vs Argentino

Martes 25 de enero

22 Quimsa vs Argentino

Viernes 28 de enero

21.30 Argentino vs San Lorenzo

____________________________________

Seguinos en Google News