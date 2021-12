Por el campeonato argentino U17 masculino, el seleccionado de la provincia de Buenos Aires perdió en su debut ante Río Negro por 89 a 85. Hoy enfrenta a FeBamba desde las 19.

Cronograma

Zona Sur

Ayer

FeBamba 73 vs Neuquén 59

Río Negro 89 vs Buenos Aires 85

Hoy

19.00hs - FeBamba vs Buenos Aires

21.00hs - Río Negro vs Neuquén



Viernes 17/12

18.10hs - Buenos Aires vs Neuquén

20.10hs - Río Negro vs FeBamba.