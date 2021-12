Argentino visita a Atenas de Córdoba

Argentino se juega esta noche una carta brava en Córdoba. A las 21.30 enfrentará al histórico Atenas en el mítico estadio Carlos Cerutti.

El Turco no ganó en esta salida por la ruta y enfrenta un rival, hoy por hoy, directo para la permanencia en la categoría.

Dirigen el capitalino Rodrigo Castillo, el cordobés Sergio Gabriel Tarifeño y el chaqueño Jorge Gustavo Chávez.

Hoy

21 Instituto vs Platense

21.30 Atenas (Cba) vs Argentino

21.30 Regatas vs Peñarol

22 La Unión Fsa vs Olímpico

Mañana

21 San Lorenzo vs Riachuelo

21 Ferro vs Hispano

Viernes 17

21.30 San Martín vs Peñarol

21.30 Atenas (Cba) vs Platense

21.30 Regatas vs Gimnasia (Cr)

Sábado 18

21 Argentino vs Unión (Sf)

21 Boca vs Oberá Tc

21.30 La Unión Fsa vs Hispano

21.30 Ferro vs Quimsa

Domingo 19

21.30 San Martín vs Gimnasia (Cr)

Fixture Turco

Miércoles 15/12

21 Atenas vs Argentino

Sábado 18/12

21.30 Argentino vs Unión SF

Miércoles 22/12

21.30 Argentino vs Comunicaciones

Viernes 7 de enero

21.30 Argentino vs La Unión de Formosa

Jueves 13 de enero

21.30 Argentino vs Olímpico

Domingo 16 de enero

21.30 Argentino vs Atenas de Córdoba

Viernes 21 de enero

21 Unión SF vs Argentino

Domingo 23 de enero

22 Olímpico vs Argentino

Martes 25 de enero

22 Quimsa vs Argentino

Viernes 28 de enero

21.30 Argentino vs San Lorenzo.

____________________________________

