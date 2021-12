Ciclista volvió a derrotar a Pergamino Basket

Ciclista Juninense logró anoche una inobjetable victoria como visitante de Pergamino Basket, en el partido desquite de La Liga Argentina de Básquetbol. Se impuso por 69 a 52.

El arranque fue brillante. El Verdirrojo le entró por todos lados a su adversario de turno, con un goleo repartido entre los integrantes del quinteto inicial para un primer cuarto de 7-20.

El Verdirrojo volvió a repetir el goleo en los segundos diez minutos, lo que le permitió tener el partido bajo control. Notable trabajo de Maximiliano Tamburini (2 triples, 2 dobles), una mano de Agustín Duvanced y otra de Manuel Lambrisca fue suficiente para un contundente primer tiempo de 24-40.

En el complemento, Pergamino achicó los números, pero Ciclista tuvo trigo en el galpón y aguantó los embates oponentes con solvencia.

Manuel Lambrisca y Crhistian Boudet fueron determinantes en este segundo tiempo, aportándole el gol necesario para mantener el resultado lejos de su adversario y terminar ganando sin sobresaltos.

El domingo 19 Ciclista Juninense vuelve a ser local, recibiendo en esta oportunidad a Atlético Lanús.

Programa

Anoche

Pergamino Basket 52 vs Ciclista 69

Racing CH 83 vs Lanús 74

Mañana

21 Del Progreso vs Estudiantes Ol.

Miércoles 15

21.30 Rocamora vs Parque Sur

Jueves 16 al sábado 18

Torneo Súper 8

Domingo 19

20.30 Bahía Basket vs Villa Mitre

21 Ciclista vs Lanús

21 Pergamino Básket vs Racing CH

21 Estudiantes Ol. Vs Quilmes MdP

22 Parque Sur vs Rocamora

