El seleccionado jugó anoche un amistoso con Los Indios

De cara al campeonato argentino U17 masculino, el seleccionado bonaerense de la categoría U17 realizó anoche un amistoso ante Los Indios. La cita fue en el estadio Tomás Corrado. Ganó el combinado por 87 a 83.

El equipo viajó esta medianoche rumbo a Viedma y se instalará a la espera de los encuentros. Mañana debuta ante Río Negro a las 21.

En la historia, Buenos Aires logró nueve veces el campeonato argentino de esta categoría, el último de ellos en 2017. En la última edición, disputada en 2019, quedó en la quinta ubicación.

El plantel

Jugadores: Ghietti, Thiago; Capelli, Santiago; Gerbaldo, Valentino; Barrionuevo, Felipe; Manzano, Juan; Brovarone Rivera, Faustino; Barrionuevo, Franco; Aaliya Lee, Abraham; Ibarra, Juan Martín; Marino, Axel Sebastián; Sala, Gerónimo; Prome, Tiziano Uriel.

Entrenador: Chami, Juan Pablo. Asistente Técnico 1: Clavell, Daniel Martín. Asistente Técnico 2: Fazeuilhe, Franco. Árbitro: Biset, Alexis. Presidente de la delegación: Chami, Miguel Ángel.



Cronograma

Zona Sur

Miércoles 15/12

19.10hs - FeBamba vs Neuquén

21.10hs - Río Negro vs Buenos Aires



Jueves 16/12

19.00hs - FeBamba vs Buenos Aires

21.00hs - Río Negro vs Neuquén



Viernes 17/12

18.10hs - Buenos Aires vs Neuquén

20.10hs - Río Negro vs FeBamba