Argentino perdió contra Instituto de Córdoba

Argentino no pudo contra Instituto Central Córdoba, equipo que es candidato al título de esta Liga Nacional de Básquetbol.

Perdió 90-75, con La Gloria regulando máquina en el final y con los pibes en la cancha. El resultado exime de mayores comentarios.

Mañana con Atenas

Mañana miércoles, a las 21.30, Argentino enfrenta a Atenas de Córdoba con arbitraje del capitalino Javier Castillo, el cordobés Sergio Tarifeño y el chaqueño Jorge Gustavo Chávez.



Anoche

Unión (Sf) 84 vs Platense 78

Instituto 90 vs Argentino 75

Hoy

21 Gimnasia (Cr) vs Riachuelo

Miércoles 15

21 Instituto vs Platense

21.30 Atenas (Cba) vs Argentino

21.30 Regatas vs Peñarol

22 La Unión Fsa vs Olímpico

Fixture Turco

Miércoles 15/12

21 Atenas vs Argentino

Sábado 18/12

21.30 Argentino vs Unión SF

Miércoles 22/12

21.30 Argentino vs Comunicaciones

Viernes 7 de enero

21.30 Argentino vs La Unión de Formosa



Jueves 13 de enero

21.30 Argentino vs Olímpico



Domingo 16 de enero

21.30 Argentino vs Atenas de Córdoba