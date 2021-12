Argentino visita al poderoso Instituto Central Córdoba, buscando recuperarse

Argentino juega esta noche el primero de los dos partidos programados en la capital cordobesa.

A partir de las 21 enfrenta a Instituto Central Córdoba en el estadio Angel Malvicino, con arbitraje del ingeniero platense Alejandro Chiti, el mendocino Ariel Rosas y el santiagueño Nicolás D´Anna.

Pasado mañana jugará contra Atenas, cerrando esta gira por el centro del país.

Hoy

21 Unión (Sf) vs Platense

21 Instituto vs Argentino

21.30 San Martín vs Olímpico

22 La Unión vs Peñarol

Mañana

21 Gimnasia (Cr) vs Riachuelo

Miércoles 15

21 Instituto vs Platense

21.30 Atenas (Cba) vs Argentino

21.30 Regatas vs Peñarol

22 La Unión Fsa vs Olímpico

Fixture Turco

Lunes 13/12

Instituto vs Argentino

Miércoles 15/12

21 Atenas vs Argentino

Sábado 18/12

21.30 Argentino vs Unión SF

Miércoles 22/12

21.30 Argentino vs Comunicaciones

Viernes 7 de enero

21.30 Argentino vs La Unión de Formosa

Jueves 13 de enero

21.30 Argentino vs Olímpico

Domingo 16 de enero

21.30 Argentino vs Atenas de Córdoba

Viernes 21 de enero

21 Unión SF vs Argentino

Domingo 23 de enero

22 Olímpico vs Argentino

Martes 25 de enero

22 Quimsa vs Argentino

Viernes 28 de enero

21.30 Argentino vs San Lorenzo