Ciclista Juninense visita a Pergamino Basket

Por el sistema de fixture bisagra, esta noche Ciclista Juninense devuelve las atenciones de Pergamino Basket.

Viaja a la vecina localidad con la ilusión de mantenerse ganador y terminar de acomodarse en la tabla posicional de cara al receso por las fiestas de fin de año.

Históricamente para la entidad del Coliseo será dirigido por dos árbitros mujeres. Estarán la capitalina Florencia Benzer y la mendocina Micaela Prado. El “1” será el capitalino Roberto Smith.

Ciclista ya no cuenta con el extranjero Torin Tasker Washington, quien fue cortado por no haber alcanzado la expectativa del equipo durante su corta estadía en nuestra ciudad.

Pergamino viene con una campaña demasiado pobre. Todavía no ganó en esta segunda fase del campeonato y marcha en el fondo de la tabla posicional con un record de 3-0.

Programa

Hoy

21 Pergamino Basket vs Ciclista

21 Racing CH vs Lanús

Mañana

21 Del Progreso vs Estudiantes Ol.