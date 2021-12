Argentino visita a Riachuelo de La Rioja

Argentino se presenta esta noche en la ciudad de La Rioja. Desde las 21.30 visita a Riachuelo, equipo que está haciendo sus primeras armas en la Liga Nacional con una billetera abultada.

Dirigen este juego los capitalinos Oscar Brítez-Cristian Salguero y el mendocino Pablo Leyton.

Anoche

Oberá Tc 88 vs Ferro 75

Gimnasia (Cr) 80 vs Atenas (Cba) 65

Unión (Sf) 100 vs Instituto 97

Hoy

11.10 Regatas vs Olímpico

21.30 Riachuelo vs Argentino

Fixture Turco

Sábado 11/12

21 Riachuelo-Argentino

Lunes 13/12

Instituto vs Argentino

Miércoles 15/12

21 Atenas vs Argentino

Sábado 18/12

21.30 Argentino vs Unión SF

Miércoles 22/12

21.30 Argentino vs Comunicaciones



Viernes 7 de enero

21.30 Argentino vs La Unión de Formosa

Jueves 13 de enero

21.30 Argentino vs Olímpico

Domingo 16 de enero

21.30 Argentino vs Atenas de Córdoba



Viernes 21 de enero

21 Unión SF vs Argentino

Domingo 23 de enero

22 Olímpico vs Argentino

Martes 25 de enero

22 Quimsa vs Argentino

Viernes 28 de enero

21.30 Argentino vs San Lorenzo.