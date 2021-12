Ciclista fue más que Pergamino Basket

Ciclista Juninense logró anoche una importante victoria ante Pergamino Basket por 73 a 68.

El primer cuarto fue de estudio, donde prácticamente no se sacaron ventaja. Ciclista acertó una bola más y ganó 35-21, de la mano de Manuel Lambrisca.

Ya en los segundos diez minutos, el Verdirrojo logró despegar en el marcador, corriendo. Más de Manuel Lambrisca, apareció Crhistian Boudet y con una mano de Duvanced llegando desde el banco fue suficiente para hacer un primer tiempo ganador de 35-21. Pergamino Basket hizo solamente siete puntos en este tramo del partido.

Pero Pergamino se guardó todo para el tercer cuarto. Metió 25 y achicó los números para ponerse en partido. Aparecieron los triples. Dos de Palacios, dos de Levato, uno de García Cano y otro de Mariani le dieron vida al quinteto visitante.

Ciclista aguantó el chubasco y encontró gol en manos de Duvanced y Sesto, quienes aportaron la mayoría de los 21 del cuarto.

Ya en el último cuarto Ciclista controló el juego y reguló el ritmo del partido. Muy bien Manuel Lambrisca yendo hacia adentro (1 doble, 6 simples). Pergamino apuró el trámite del juego con un gran cierre de Leonardo Tortonesi, pero no alcanzó.

Este lunes vuelve a verse las caras en la vecina localidad, por el desquite.

Programa

Anoche

Bahía Basket 75 vs Zárate Basket 88

Dep. Viedma 97 vs Quilmes MdP 76

Ciclista 73 vs Pergamino Basket 68

Hoy

21 Racing CH vs Gimnasia LP

Domingo 12

20.30 Villa Mitre BB vs Zárate Basket

21 Dep. Viedma vs Estudiantes Ol.

21 Estudiantes Ccdia vs Rocamora

21 Del Progreso vs Quilmes

Lunes 13

21 Pergamino Basket vs Ciclista

21 Racing CH vs Lanús

Martes 14

21 Del Progreso vs Estudiantes Ol.



Miércoles 15

21.30 Rocamora vs Parque Sur

Jueves 16 al sábado 18

Torneo Súper 8

Domingo 19

20.30 Bahía Basket vs Villa Mitre

21 Ciclista vs Lanús

21 Pergamino Básket vs Racing CH

21 Estudiantes Ol. Vs Quilmes MdP

22 Parque Sur vs Rocamora

El dato

Torin Washington no forma más parte del equipo de Ciclista Juninense. Anoche le fue notificada la rescisión del contrato.

Camisetas de Ciclista le fueron entregadas a Damián Palacios y Julián Pagura como reconocimiento de su paso por el club.