El combinado de Buenos Aires arranca los entrenamientos en el Club Los Indios

Luego de dos años, Buenos Aires será parte del campeonato argentino U17 masculino, que tendrá su primera fase en Río Negro entre el 15 y el 17 de diciembre.

El seleccionado bonaerense de la categoría U17 volverá a la acción luego de prácticamente dos años por la pandemia. Entre el 15 y el 17 de diciembre jugarán el Argentino U17, que tendrá su primera etapa en Río Negro, más precisamente en Viedma.

Allí, Buenos Aires enfrentará a los locales, Neuquén y FeBamba . En la Zona Norte, por su parte, jugarán La Rioja, San Juan, Tucumán y San Luís.

El entrenador del equipo es el juninense Juan Pablo Chami, asistido por Daniel Clavell y Franco Fazehuile. El seleccionado arrancará hoy en doble turno hasta el 13 de diciembre, para viajar a Viedma el 14 y ya instalarse a la espera de los encuentros.

En la mañana de hoy el combinado entrenará en el Club Los indios y a la tarde-noche lo hará en las instalaciones de la Unnoba.

En la historia, Buenos Aires logró nueve veces el campeonato argentino de esta categoría, el último de ellos en 2017. En la última edición, disputada en 2019, quedó en la quinta ubicación.

Fixture

15 de diciembre 21.10 hs Río Negro vs Buenos Aires

16 de diciembre 19 hs Buenos Aires vs FeBamba

17 de diciembre 18.10 hs Buenos Aires vs Neuquén

Preseleccionados

Ibarra, Juan Martín (ala pivot, de Argentino de Junín); Gerbaldo, Valentino (escolta de Argentino de Junín); Bilbao, Santiago Manuel (ala pivot de Argentino de Junín); Capelli, Santiago (base de Argentino de Junín); Marino, Axel Sebastián (pivot de Quilmes de Mar del Plata); Ghietti, Thiago (escolta, de Quilmes de Mar del Plata); Barrionuevo, Felipe (base de Unión de Mar del Plata); Maffei, Renzo (escolta de Belgrano de San Nicolás); Brovarone Rivera, Faustino (escolta de Somisa de San Nicolás); Barrionuevo, Franco (pivot de Atlético Pilar); Aaliya Lee, Abraham (ala pivot de Gimnasia de La Plata), Manzano Juan (base de Regatas de San Nicolás), Julián Aréjula (base de Los Indios de Junín), Juan Segundo Galán (alero de Pergamino), Gerónimo Sala (alero de Mar del Plata), Tiziano Prome (pivot de Mar del Plata).

