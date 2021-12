Julián Pagura: “Va a ser raro enfrentar a Ciclista en el Coliseo por primera vez”

Ciclista Juninense, que viene de un gran triunfo en la ciudad de La Plata, enfrentará este viernes a Pergamino Basket en un duelo sumamente clave para la tabla posicional. En el banco de enfrente, por primera vez, estará Julián Pagura, quien fuera el técnico campeón en 2014 con el Verdirrojo. El venadense habló con el programa “Somos Ciclista” de Youtube y comentó sus sensaciones.



La vuelta al Coliseo

“Va a ser raro enfrentar a Ciclista en el Coliseo, porque es un club que quiero mucho. Tengo muchos amigos ahí y muchos recuerdos. Después de siete años puedo volver. Ni siquiera había ido a ver un partido”.

Su carrera

“Cuando tomé la difícil decisión de dejar Ciclista fue por algo personal, no porque había pasado algo en el club. Fue difícil, pero creía que tenía que tomar otro rumbo. La experiencia de asistente en Boca fue buena, al igual que dirigir dos temporadas de TNA en San Isidro. Y con respecto a Olímpico, fue seductor el hecho de que te llamaran para un proyecto.

Ahora, entre Ligas, me llamó Pergamino y yo tenía muchas ganas de dirigir. Quería ser protagonista. No llegamos a clasificar al TNA, pero hubo invitación y acá estamos. El proyecto es bueno, vine por dos años. Más allá de los resultados hay un trabajo muy coordinado”.

El campeonato

“Al principio en Ciclista no teníamos el mote de candidato y salimos campeones. Los jugadores y el cuerpo técnico tenían muchas ganas, hambre. Solo nos importaba ser mejor todos los días. Todos los jugadores tenían ganas de superarse y hacían mejor el otro. Hay que tener un grupo ganador. También la clave es tener un grupo dirigencial que sepa a donde hay que ir. Los proyectos son de los clubes, para bien o para mal”.

Ahora Ciclista

como rival

“La verdad que estamos abocados a nosotros. Queremos mejorar las cosas que estamos haciendo mal, sin descuidar al rival. Ciclista viene de jugar un partidazo y ganar en La Plata. El ADN de ellos es presionar y defender bien arriba, además de correr y jugar rápido. Nosotros tenemos que poner más la pelota en el poste bajo. El balance defensivo nuestro no es tan bueno. Si tiramos mal, defendemos peor”, concluyó.

Programa

Viernes 10

20.30 Bahía Basket vs Zárate Basket

21 Dep. Viedma vs Quilmes MdP

21.30 Ciclista vs Pergamino Basket



Sábado 11

21 Racing CH vs Gimnasia LP

Domingo 12

20.30 Villa Mitre BB vs Zárate Basket

21 Dep. Viedma vs Estudiantes Ol.

21 Estudiantes Ccdia vs Rocamora

21 Del Progreso vs Quilmes

Lunes 13

21 Pergamino Basket vs Ciclista

21 Racing CH vs Lanús