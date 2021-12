Argentino mostró avances y obtuvo un nuevo triunfo

Con el debut de Jonatan Slider, Argentino derrotó en el mediodía de ayer a Platense por 75 a 68.

El Turco mostró avances en la cancha y ganó el partido de punta a punta, ante un equipo que encontró dificultades propias y ajenas para sobrellevar el juego adelante.

De movida, el Azul picó en punta, encontrando respuestas en las manos de Thomas Cooper (4 dobles, 3 simples), Jonatan Slider y Christopher Daniells. Así se llevó puesto a Platense 20-12. Esta diferencia inicial fue la que le permitió a la postre ganar el juego, logrando sostener el resultado.

El segundo cuarto fue de transición, con muchos errores y poco básquetbol del lindo para ver. Fue negocio para el Turco que conservó el resultado ganador 33-26, a pesar que este tramo fue para el Calamar 14-13. Pablo Alderete encontró gol abajo del aro y el resto acompañó. Los triples de Jefferson (2) mantuvieron a la visita en partido.

En el tercer cuarto Argentino padeció los triples de Platense. Fueron cinco bombas que no llegaron a ser determinantes porque el Azul respondió con algunos tiros externos que se le habían negado en el primer tiempo (había tirado 14 y no metió ninguno). Esta vez Juan Cangelosi, Christopher Daniells y Jonatan Slider se hicieron presentes en la canasta ayudando al resultado ganador de 49-44. La visita volvió a ganar el tramo 18-16.

Mauro Araujo fue fundamental en el último cuarto. El base le dio gol en los momentos de sequía intensa y sostuvo el resultado ganador ante los embates oponentes. Además, Juan Rodríguez Suppi metió dos triples en momentos clave de la arremetida rival.

Después, en el cierre propiamente dicho, volvió a mostrarse Thomas Cooper –en dos jugadas- y la mano de Jonatan Slider, cerrando Mauro Araujo –como no podía ser de otra manera- 75 a 68 con un doble de buena factura.

Argentino emprende viaje por el centro del país. Visitará a Riachuelo de La Rioja y luego irá a Córdoba para enfrentar a Instituto y Atenas de manera consecutiva.

Mañana

20 Obras vs La Unión Fsa

21 Oberá Tc vs Instituto

21 Peñarol vs Regatas

22 Quimsa vs San Martín

Martes 7

21 Ferro vs Platense

21 Unión (Sf) vs Riachuelo

Fixture Turco

Sábado 11/12

21 Riachuelo-Argentino

Lunes 13/12

Instituto vs Argentino

Miércoles 15/12

21 Atenas vs Argentino

Sábado 18/12

21.30 Argentino vs Unión SF