9 de Julio recibe a Independiente de Zárate

9 de Julio vuelve a ser local por el Torneo Prefederal. A las 21 recibe la visita de Independiente de Zárate con arbitraje del pergaminense Jorge Ale y el chivilcoyano Franco Tenaglia.

Los Indios, por su parte, juega en Pergamino ante Comunicaciones. Dirigen Mariano Imosi y Pablo Cesio, ambos oriundos de la ciudad de Zárate.





Novena fecha

Grupo 1

Náutico SP vs Argentino TL (Castroagudín-Tenaglia J.)

9 de Julio vs Independiente Zte. (Ale-Tenaglia F.)

Comunicaciones (P) vs Los Indios (Imosi M.-Cesio).



Grupo 2

Independiente vs Racing Ol. (Pietromónaco-Ronconi)

Social Korn vs Pueblo Nuevo (Merchan-Villacorta)

Gimnasia CH vs. Platense (Biset-Maidana).



Décima fecha 5-12

Grupo 1

Argentino TL vs 9 de Julio

Los Indios vs Náutico SP

Independiente Zte. vs Comunicaciones (P).

Grupo 2

Racing Ol. vs Social Korn

Platense vs Independiente (T)

Pueblo Nuevo vs Gimnasia CH.