Ciclista reanuda esta noche en Lanús

Ciclista Juninense reanuda su participación en la segunda fase de La Liga Argentina visitando a Atlético Lanús.

El partido se juega a las 21.30 en el estadio Antonio Rotili, con arbitraje de los capitalinos Alejandro Trías y David Schkair, y Alejandro Macías (de Gualeguay).

Programa

Hoy

21 Lanús vs Ciclista

21 Gimnasia LP v Pergamino

21 Racing CH vs Zárate Basket

21 Quilmes MdP vs Dep. Viedma

21 Estudiantes Ol vs Del Progreso

Mañana

21.30 Estudiantes Ccdia vs Villa Mitre

22 Parque Sur vs Bahía Basket

Domingo 5

20 Quilmes MdP vs Del Progreso

20 Lanús vs Pergamino

21 Gimnasia LP vs Ciclista

21 Estudiantes Ol. vs Del Progreso

21.30 Zárate vs Racing CH

Lunes 6

21 Parque Sur vs. Villa Mitre

21 Estudiantes Ccdia vs Bahía Basquet



Miércoles 8

21 Lanús vs Gimnasia LP

21.30 Rocamora vs Villa Mitre BB

Jueves 9

21 Parque Sur vs Estudiantes



Viernes 10

20.30 Bahía Basket vs Zárate Basket

21 Dep. Viedma vs Quilmes MdP

21.30 Ciclista Juninense vs Pergamino