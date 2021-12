Suspendieron por cincuenta y tres partidos a un basquetbolista de Gimnasia de Chivilcoy

El Tribunal de Disciplina de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Buenos Aires suspendió por 53 partidos al pivote de Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, José Luis Pappalardi, por intentar agredir al árbitro del partido que su equipo disputaba con Platense de La Plata, por la Liga Provincial de Clubes.

El jugador, que ya había registrado algunos antecedentes de indisciplina en la Liga local, además de los 53 partidos de suspensión (antiguamente por casos similares se inhabilitaba por simbólicos 99 años), de los cuales ya cumplió cuatro, deberá pagar una multa de 54.000 pesos por intentar agredir al árbitro, Andrés Álvarez.

Por ese incidente, el partido fue suspendido y el conjunto platense ganó los puntos de aquel encuentro, mientras que los chivilcoyanos -obviamente- los perdieron, aunque eso no influyó en la clasificación final de su zona, en la que destacó Social Alejandro Korn.

Lo paradójico es que la revancha de aquel partido jugado en la calle 21 de La Plata se llevará a cabo mañana viernes justamente en Chivilcoy, donde Platense necesitará ganar y esperar una combinación de resultados para avanzar de ronda.

Lebron James dio positivo de Covid-19

La estrella de Los Ángeles Lakers y la NBA estadounidense, LeBron James dio positivo en Coronavirus y permanece aislado en la ciudad californiana de Sacramento, en donde su equipo, sin su presencia, venció a los Kings por 117 a 92.

"Me dijo que se encuentra bien, que es asintomático, lo cual es una buena señal. La salud es lo más importante, más que el básquetbol. LeBron tiene familia y queremos estar seguros que estará bien”, manifestó su compañero y amigo Anthony Davis

De acuerdo con los protocolos de salud de la NBA, los jugadores deben dar negativo en dos pruebas contra Covid-19 en dos días diferentes para obtener la autorización que les permita volver a la competición, señaló NBC Sports.

Los jugadores que dan positivo deben mantener una cuarentena de al menos diez días. Los próximos compromisos de los Lakers son contra Los Ángeles Clippers, mañana viernes 3, ante Boston Celtics, el 7; Memphis Grizzlies, el 9; y frente a Oklahoma City Thunder, el viernes 10 del corriente.

Sobre la incidencia de la falta de James en Lakers, Davis señaló: “No podemos permitir que eso nos afecte. Obviamente, es una gran parte de nuestro equipo. Pero hemos jugado una gran cantidad de juegos sin él. Así que ya sabemos cómo es eso, tenemos que seguir jugando como lo hicimos en el lado defensivo hasta que él pueda regresar".

LeBron James ha jugado solo en doce de 23 partidos esta temporada debido a una distensión abdominal y a una suspensión, registrando hasta ahora promedios de 25,8 puntos y de 6,8 asistencias por encuentro jugado.

Los últimos resultados de la NBA

Los resultados registrados en otra jornada de la NBA, fueron estos:

Brooklyn Nets 112 vs. New York Knicks 110; Toronto Raptors 91- Memphis Grizzlies 98; Phoenix Suns 104 - Golden State Warriors 96; Portland Trail Blazers 110 - Detroit Pistons 92; y Sacramento Kings 92 vs, Los Angeles Lakers 117.

En la Conferencia Este, Brooklyn Nets es puntero con 15 triunfos y seis reveses, Chicago Bulls tiene 14-8, Miami Heat 13-8, Washington Wizards 13-8, Milwaukee Bucks 13-8 y Charlotte Hornets acumula 13 éxitos y 10 derrotas.

En tanto, en la Conferencia Oeste, Phoenix Suns y Golden State Warriors son líderes con 18 ganados y tres derrotas, eguidos por Utah Jazz con 14-7 y Dallas Mavericks 10-9.