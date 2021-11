Los Indios fue patrón y sota en Trenque Lauquen

A Los Indios le costó un cuarto tomarle la mano a las marcas del equipo de Argentino de Trenque Lauquen.

Después tomó las riendas del partido y no las soltó hasta obtener el triunfo en calidad de visitante para ratificar la clasificación al Final Four (ya matemáticamente estaba adentro).

Gran tarea de Pablo Martínez , otra gran noche de Gastón Berestein ganando en los dos cristales y un párrafo aparte para Julián Aréjula que está creciendo a un ritmo vertiginoso.

El próximo fin de semana habrá una doble fecha fija. Los Indios va el viernes a Pergamino y el domingo está en el Tomás Corrado. La frutilla del postre: viene Náutico de San Pedro. Partidazo para ir palpitándolo entre semana.

Octava fecha

Grupo 1

Independiente Zte. 83 vs Náutico SP 61

9 de Julio 86 vs Comunicaciones 82

Argentino TL 74 vs Los Indios 84

Grupo 2

Gimnasia CH 69 vs Social Korn 62

Racing O. 72 vs Platense 85

Pueblo Nuevo 65 vs Independiente T 63

Novena fecha 3-12

Náutico SP vs Argentino TL

9 de Julio vs Independiente Zte.

Comunicaciones (P) vs Los Indios

Quinta fecha 5-12

Argentino TL vs 9 de Julio

Los Indios vs Náutico SP

Independiente Zte. vs Comunicaciones (P).