9 de Julio lo cerró mejor que Comunicaciones

9 de Julio se impuso anoche sobre Comunicaciones de Pergamino por 86 a 82 en un partido donde corrió siempre de atrás y tuvo un cierre brillante.

Espectacular tarea de Santiago Bornic todo el partido. Despues, Cristian Lacalamita, Federico Bornic, Uriel Bruzzese y Marcos Tercilla tuvieron pasajes interesantes en momentos clave del juego.

Mañana, Los Indios

Este resultado dejó matemáticamente clasificado a Los Indios, que jugará este domingo en Trenque Lauquen ante Argentino a partir de las 20. Este partido será controlado por Ferreyra (de Bahía Blanca) y Ariel Mallimaci (de Punta Alta).

Octava fecha

Grupo 1

Independiente Zte. 83 vs Náutico SP 61

9 de Julio 86 vs Comunicaciones 82

Domingo 20 Hs. Argentino TL vs Los Indios (Ferreyra-Mallimaci)

Grupo 2

Gimnasia CH 69 vs Social Korn 62

Racing O. 72 vs Platense 8

Pueblo Nuevo 65 vs Independiente T 63

Novena fecha 3-12

Náutico SP vs Argentino TL

9 de Julio vs Independiente Zte.

Comunicaciones (P) vs Los Indios

Quinta fecha 5-12

Argentino TL vs 9 de Julio

Los Indios vs Náutico SP

Independiente Zte. vs Comunicaciones (P).