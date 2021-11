Ciclista reanuda el viernes 3 contra Lanús

Se conoció ayer el fixture de Ciclista Juninense para la siguiente parte de La Liga Argentina de Básquetbol.

El Verdirrojo debutará el próximo viernes 3 de diciembre como visitante de Lanús, en el estadio Antonio Rotili. Luego irá a la ciudad de La Plata, el domingo 5, para confrontar con el club de Gimnasia y Esgrima. Recién será local el viernes 10 recibiendo la visita de Pergamino Basket, equipo que dirige el conocido Julián Pagura.

Programa

Viernes 3

21 Lanús vs Ciclista

21 Gimnasia LP v Pergamino

21 Racing CH vs Zárate Basket

21 Quilmes MdP vs Dep. Viedma

21 Estudiantes Ol vs Del Progreso

Sábado 4

21.30 Estudiantes Ccdia vs Villa Mitre

22 Parque Sur vs Bahía Basket

Domingo 5

20 Quilmes MdP vs Del Progreso

20 Lanús vs Pergamino

21 Gimnasia LP vs Ciclista

21 Estudiantes Ol. vs Del Progreso

21.30 Zárate vs Racing CH

Lunes 6

21 Parque Sur vs. Villa Mitre

21 Estudiantes Ccdia vs Bahía Basket

Miércoles 8

21 Lanús vs Gimnasia LP

21.30 Rocamora vs Villa Mitre BB

Jueves 9

21 Parque Sur vs Estudiantes

Viernes 10

20.30 Bahía Basket vs Zárate Basket

21 Dep. Viedma vs Quilmes MdP

21.30 Ciclista vs Pergamino

Sábado 11

21 Racing CH vs Gimnasia LP

Domingo 12

20.30 Villa Mitre BB vs Zárate Basket

21 Dep. Viedma vs Estudiantes Ol.

21 Estudiantes Ccdia vs Rocamora

21 Del Progreso vs Quilmes



Lunes 13

21 Pergamino Basket vs Ciclista

21 Racing CH vs Lanús

Martes 14

21 Del Progreso vs Estudiantes Ol.

Miércoles 15

21.30 Rocamora vs Parque Sur

Jueves 16 al sábado 18

Torneo Súper 8

Domingo 19

20.30 Bahía Basket vs Villa Mitre

21 Ciclista vs Lanús

21 Pergamino Básket vs Racing CH

21 Estudiantes Ol. Vs Quilmes MdP

22 Parque Sur vs Rocamora.