9 de Julio recibe a Comunicaciones (P)

9 de Julio es local esta noche por el torneo Prefederal de Básquetbol. A partir de las 21.30 recibe la visita de Comunicaciones de Pergamino en el estadio Rodolfo Palomo del barrio del Obelisco.

Este partido será controlado por Mario Castroagudín (oriundo de Bragado) y Juan Manuel Tenaglia, de la ciudad de Chivilcoy.

Los Indios, por su parte, jugará este domingo en Trenque Lauquen ante Argentino a partir de las 20, partido que controlarán Eduardo Ferreyra (de Bahía Blanca) y Ariel Malimacci (de Punta Alta).

Octava fecha

Grupo 1

21.30 Independiente Zte. vs Náutico SP (M.Imosi-Cesio)

21 9 de Julio vs Comunicaciones (Castroagudín-Tengaglia)

Domingo 20 hs Argentino TL vs Los Indios (Ferreyra-Malimacci)

Grupo 2

21 Gimnasia CH vs Social Korn (Petroni-Arribas)

21.30 Racing O. vs Platense (E. Sánchez-Ferreyra)

21.30 Pueblo Nuevo vs Independiente T (R.Sánchez-Biset)

Novena fecha 3-12

Náutico SP vs Argentino TL

9 de Julio vs Independiente Zte.

Comunicaciones (P) vs Los Indios

Quinta fecha 5-12

Argentino TL vs 9 de Julio

Los Indios vs Náutico SP

Independiente Zte. vs Comunicaciones (P).