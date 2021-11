Argentino visita a Comunicaciones Ctes.

Argentino cierra este primer viaje por el norte del país esta noche a las 21.30, en oportunidad de visitar a Comunicaciones de Mercedes, Corrientes.

El Turco necesita ganar como visitante para buscar salir del fondo de la tabla posicional. Además, otros equipos ya comenzaron a ganar en esa condición y meten presión directa al resto de los equipos fondistas. Dirigen el capitalino Fernando Sampietro, el chaqueño Jorge Gustavo Chávez y el platense Maximiliano Cáceres.

Ayer

Boca Jrs. 78 vs Atenas 62

Hoy

20 Oberá Tc vs Gimnasia (Cr)

21 Unión (Sf) vs La Unión Fsa

21 Olímpico vs Instituto

21.30 Comunicaciones vs Argentino

Miércoles 1/12

20 Obras vs Unión (Sf)

21 Peñarol vs Ferro

21.30 San Martín vs Oberá Tc

22 Riachuelo vs Boca

20 San Lorenzo vs Regatas

Jueves 2/12

22 Quimsa vs Comunicaciones

Viernes 3/12

21 Gimnasia (Cr) vs Unión (Sf)

21 Instituto vs Boca

22 La Unión Fsa vs Oberá Tc

Sábado 4/12

21 Argentino vs Platense

Sábado 11/12

21 Riachuelo-Argentino

Lunes 13/12

Instituto vs Argentino

Miércoles 15/12

21 Atenas vs Argentino

Sábado 18/12

21.30 Argentino vs Unión SF

Miércoles 22/12

21.30 Argentino vs Comunicaciones.