Argentino tampoco pudo contra Oberá

Argentino no mostró su mejor versión en Oberá, Misiones, y perdió anoche ante el dueño de casa por 94-72

Auspicioso comienzo del Turco con un parcial de 11-6 de la mano de Thomas Cooper (1 triple, 2 dobles). Sin embargo duró poco el Veranito. Oberá ajustó las marcas tras un tiempo muerto y dio vuelta el resultado en un abrir y cerrar de ojos. Johnson, determinante en la pintura. Además, los triples de De Los Santos y Giorgio calaron hondo una defensa disgregada y con poca colaboración en los ajustes. Terminó 20-15.

Argentino mejoró la situación defensiva en el segundo cuarto y logró recuperarse. Lo dejó en 15 puntos al local y por contrapartida metió dieciocho. Se puso a dos (35-33) al cierre del primer tiempo.

Bien Cangelosi en el arranque (1 triple, 3 simples) y Cristian Cardo (3 dobles), quienes le dieron vigencia en el goleo para la rehabilitación.

Ya en el tercer cuarto Argentino mostró dos caras defensivas. Buena, los cinco primeros minutos, y mala los cinco finales donde recibió 6 la lapidarios triples (3 de Johnson y 3 de Slider) que tiraron por la borde todo el esfuerzo ofensivo por recuperarse y dar vuelta el resultado. Por eso perdió 24-19 este tramo de la lucha.

Los diez minutos finales que hizo Argentino fueron para el olvido. Defensivamente se terminó de caer por completo y arriba le costó demasiado encontrar el gol.

Oberá rápidamente aseguró el resultado y fue de afuera castigando con Giorgi y De Los Santos. El cierre fue meramente anecdótico.

Argentino se presenta mañana en Mercedes, ante Comunicaciones.

Anoche

Peñarol 90 vs La Unión Fsa 66

Oberá Tc 94 vs Argentino 72

Quimsa 94 vs Instituto 68

Comunicaciones 80 vs Gimnasia (Cr) 83

San Lorenzo 73 vs Hispano 76

Hoy

11 San Martín vs Regatas

21 Boca vs Atenas (Cba)



Domingo 21

20 Oberá Tc vs Gimnasia (Cr)

21 Unión (Sf) vs La Unión Fsa

21 Olímpico vs Instituto

21.30 Comunicaciones vs Argentino

Sábado 4/12

21 Argentino vs Platense

Sábado 11/12

21 Riachuelo-Argentino

Lunes 13/12

Instituto vs Argentino

Miércoles 15/12

21 Atenas vs Argentino

Sábado 18/12

21.30 Argentino vs Unión SF

Miércoles 22/12

21.30 Argentino vs Comunicaciones