Juegan 9 de Julio y Los Indios en el barrio del Obelisco

Iniciando la segunda rueda de la ronda campeonato del torneo Prefederal, esta noche se miden en el estadio Rodolfo Palomo del barrio del Obelisco los equipos de 9 de Julio y Los Indios.

El partido está programado para las 21 con arbitraje de los juninenses Alexis Biset y Luciano Maidana.

Fixture

Grupo 1

Sexta fecha 19-11

9 de Julio vs Los Indios (Biset-Maidana)

Comunicaciones vs Náutico SP (Petroni-Barbich)

Independiente Zte. Vs Argentino TL (Del Favero-Ramírez)

Grupo 2

Pueblo Nuevo vs Racing (Suárez-Álvarez)

Social Korn vs Platense (Valente-Ale)

Gimnasia vs Independiente (M. Imosi-De la Peña)

Grupo 1

Séptima fecha 21-11

Los Indios vs Independiente Zte.

Náutico SP vs 9 de Julio

Argentino TL vs Comunicaciones (P)

Octava fecha 26-11

Argentino TL vs Los Indios

Independiente Zte. vs Náutico SP

9 de Julio vs Comunicaciones (P)

Novena fecha 3-12

Náutico SP vs Argentino TL

9 de Julio vs Independiente Zte.

Comunicaciones (P) vs Los Indios.