Ciclista recibe a Estudiantes de Olavarría

Ciclista Juninense vuelve a ser local en La Liga Argentina de Básquetbol. Desde las 21.30 recibe la visita de Estudiantes de Olavarría, donde buscará seguir recuperando volumen de juego y sumando en la tabla posicional.

Se producirá el debut del extranjero Torin Washington, quien llegó hace un par de días y se incorporó al equipo, al igual que el pivot Gian Franco Sinconi Bonetto (pivot oriundo de San Antonio Oeste, de 27 años y 2.04 de estatura).

Viernes 19/11

21 Colón (Sf) vs Libertad

21 Estudiantes (C) vs Rocamora

21 Pergamino vs Racing (Ch)

21 Estudiantes (T) vs Jachal

21 Deportivo Viedma vs Villa Mitre

21 Del Progreso vs Bahía Basket

21.30 Ameghino vs Independiente (O)

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Quilmes

21.30 Ciclista vs Estudiantes (Ola)

21.30 Deportivo Norte vs Barrio Parque

21.30 Echagüe vs San Isidro

21.30 Zárate vs Lanús

22 Salta Basket vs Rivadavia (Mza)

Domingo 21/11

20 Colón (Sf) vs San Isidro

20 Deportivo Norte vs Independiente (O)

20 Del Progreso vs Villa Mitre

20 Ameghino vs Barrio Parque

21 Echagüe vs Libertad

21 Deportivo Viedma vs Bahía Basket

21 Gimnasia (La Plata) vs Estudiantes (Ola)

21 Estudiantes (C) vs Parque Sur

21 Estudiantes (T) vs Rivadavia (Mza)

21 Pergamino vs Lanús

21.30 Ciclista vs Quilmes

22 Salta Basket vs Jachal.