Argentino visita a Oberá Tenis Club

Argentino se presenta esta noche en Misiones iniciando la primera de las giras por el norte del país.

A partir de las 21 visita a Oberá Tenis Club. Este juego será controlado por el capitalino Diego Rougier, el cordobés Alberto Ponzo y el chaqueño Sebastián Vasallo.

En el Turco debutará el extranjero Christopher Daniells.

Anoche

Ferro 91 vs Atenas 80

Hoy

21 Peñarol vs La Unión Fsa

21 Oberá Tc vs Argentino

21 Quimsa vs Instituto

21.30 Comunicaciones vs Gimnasia (Cr)

21.30 San Lorenzo vs Hispano

Mañana

11 San Martín vs Regatas

21 Boca vs Atenas (Cba)



Domingo 21

20 Oberá Tc vs Gimnasia (Cr)

21 Unión (Sf) vs La Unión Fsa

21 Olímpico vs Instituto

21.30 Comunicaciones vs Argentino

Sábado 4/12

21 Argentino vs Platense

Sábado 11/12

21 Riachuelo-Argentino

Lunes 13/12

Instituto vs Argentino

Miércoles 15/12

21 Atenas vs Argentino

Sábado 18/12

21.30 Argentino vs Unión SF

Miércoles 22/12

21.30 Argentino vs Comunicaciones