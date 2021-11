Ciclista cayó anoche ante Villa Mitre

Ciclista Juninense no pudo anoche contra el dueño de casa, Villa Mitre de Bahía Blanca, y perdió por 89-64.

El Verdirrojo jugó muy bien los tres primeros cuartos y se quedó en los diez minutos finales donde el local le hizo la diferencia (parcial de 26 a 8).

Hoy Ciclista enfrenta a Del Progreso a las 16.30, horario que fue cambiado a último momento para permitir que las delegaciones puedan volver a sus lugares de origen por la votación del domingo.

Anoche

Estudiantes Ol. 74 vs Del Progreso 84

Quilmes 69 vs Dep. Viedma 80

GELP 85 vs Bahía Basket 68

Ciclista 64 vs Villa Mitre 89

Hoy

11 Dep. Viedma vs Estudiantes Ol.

14 Bahía Basket vs Quilmes

16.30 Del Progreso vs Ciclista

19 Villa Mitre vs GELP

Viernes 19/11

Ciclista vs Estudiantes Olavarría.