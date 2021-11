Ganó 9 de Julio y perdió Los Indios

Nueve de Julio jugó el mejor partido del campeonato y goleó a Argentino de Trenque Lauquen por 78 a 56. Los Indios, por su parte, dejó el invicto en San Pedro cayendo ante Náutico por 81 a 76. Joaquín Iribarne se lesionó y es una baja sensible para el Canario de cara al futuro. Detalle:

Anoche

Grupo uno

9 de Julio 78 vs Argentino TL 56

Náutico SP 81 vs Los Indios 76

Comunicaciones (P) 75 vs Independiente Zte. 68

Grupo dos

Alejandro Korn 67 vs Racing Ol. 77

Independiente T 91 vs Platense 85

Gimnasia CH 94 vs Pueblo Nuevo 89

Segunda rueda

Grupo 1

Sexta fecha

9 de Julio vs Los Indios

Comunicaciones vs Náutico SP

Independiente Zte. Vs Argentino TL

Séptima fecha

Los Indios vs Independiente Zte.

Náutico SP vs 9 de Julio

Argentino TL vs Comunicaciones (P)

Octava fecha

Argentino TL vs Los Indios

Independiente Zte. vs Náutico SP

9 de Julio vs Comunicaciones (P)

Novena fecha

Náutico SP vs Argentino TL

9 de Julio vs Independiente Zte.

Comunicaciones (P) vs Los Indios

Décima fecha

Argentino TL vs 9 de Julio

Los Indios vs Náutico SP

Independiente Zte. vs Comunicaciones (P)