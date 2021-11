9 de Julio recibe a Argentino de Trenque Lauquen y Los Indios juega en San Pedro

Nueve de Julio vuelve a ser local en el torneo prefederal de básquetbol. A las 21 recibe la visita de Argentino de Trenque Lauquen. Los Indios, por su parte, defenderá la punta y el invicto en San Pedro ante Náutico desde las 21 (arbitraje de Valente-Ale).

Hoy

Grupo uno

9 de Julio vs Argentino TL

Náutico SP vs Los Indios

Comunicaciones (P) vs Independiente Zte.

Grupo dos

Alejandro Korn vs Racing Ol.

Independiente T vs Platense

Pueblo Nuevo vs Gimnasia CH

Segunda rueda

Grupo 1

Sexta fecha

9 de Julio vs Los Indios

Comunicaciones vs Náutico SP

Independiente Zte. Vs Argentino TL

Séptima fecha

Los Indios vs Independiente Zte.

Náutico SP vs 9 de Julio

Argentino TL vs Comunicaciones (P)

Octava fecha

Argentino TL vs Los Indios

Independiente Zte. vs Náutico SP

9 de Julio vs Comunicaciones (P)