Ciclista enfrenta a Villa Mitre

Esta noche, desde las 21, Ciclista Juninense buscará extender la racha de victorias cuando enfrente al otro equipo local: Villa Mitre.

Sin dudas, un partido “Chivo” para el quinteto de nuestro medio que deberá redoblar los esfuerzos para sumar dos puntos clave a la tabla posicional.

Últimos resultados

Bahía Basket 61 vs Ciclista 87

Dep. Viedma 92 vs GELP 82

Del Progreso 70 vs Quilmes 76

Villa Mitre 107 vs Estudiantes Ol. 83

Hoy

11 Estudiantes Ol. vs Del Progreso

16 Quilmes vs Dep. Viedma

18.30 GELP vs Bahía Basket

21 Ciclista vs Villa Mitre

Sábado 13

11 Dep. Viedma vs Estudiantes Ol.

16 Bahía Basket vs Quilmes

18.30 Del Progreso vs Ciclista

21 Villa Mitre vs GELP