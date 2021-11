Argentino ante San Lorenzo

Argentino juega esta noche en Capital Federal. Desde las 20 enfrenta a San Lorenzo de Almagro, en el porteño barrio de Boedo. Es la segunda presentación del Turco en la ruta, tercera en la Liga Nacional de Básquetbol, donde todavía no ganó.

Anoche

Boca 77 vs Olímpico 68

Atenas (Cba) 85 vs Peñarol 102

Hoy

20 San Lorenzo vs Argentino

21 Hispano vs Platense

21.30 San Martín vs Comunicaciones

22 La Unión Fsa vs Obras

22 Quimsa vs Oberá Tc

Viernes 12

21.30 Atenas (Cba) vs Ferro

21.30 Riachuelo vs Peñarol.