Ciclista se rehabilitó ante Bahía Basket

Ciclista Juninense logró rehabilitarse en La Liga Argentina, a expensas de Bahía Basket. Se impuso por 87 a 61.

El Verdirrojo hizo un buen partido. Ya en el primer cuarto Matías Cesto y Manuel Lambrisca, con un buen cierre de Valentín Duvanced, aportaron para ganar 18-12 de movida.

En el segundo cuarto Ciclista logró un equilibrio en el juego donde aguantó la remontada local y supo sostenerse ganador hacia el cierre del primer tiempo por 35-30. La vigencia en el goleo de Maximiliano Tamburini y la eficacia de Manuel Lambrisca desde la línea de tiros libres, le dieron la fuerza para seguir controlando el partido.

Ya en el complemento, Ciclista logró despegar en el marcador merced a una buena defensa que le permitió recuperar pelotas y correr. Arriba Valentín Costa y Matías Cesto se hicieron presentes en la canasta para un cuarto ganador por 22-15 (57-45).

En el inicio del útlimo cuarto Christian Boudet clavó un triplazo y tras cartón Valentín Duvanced volcó una pelota.

Bahía Basket frenó el partido con un tiempo muerto computado para tomarle las marcas a estos jugadores, descuidando que estaba el “guante” en la cancha. Maximiliano Tamburini con un triple y un doble consecutivos (72-49) le bajó el telón al partido mucho antes de la chicharra final.

Hoy Ciclista tiene descanso y mañana enfrenta a Villa Mitre en otro juego “chivo”.

Anoche

Bahía Basket 61 vs Ciclista 87

Dep. Viedma 92 vs GELP 82

Del Progreso 70 vs Quilmes 76

Villa Mitre 107 vs Estudiantes Ol. 83

Mañana

11 Estudiantes Ol. vs Del Progreso

16 Quilmes vs Dep. Viedma

18.30 GELP vs Bahía Basket

21 Ciclista vs Villa Mitre

Sábado 13

11 Dep. Viedma vs Estudiantes Ol.

16 Bahía Basket vs Quilmes

18.30 Del Progreso vs Ciclista

21 Villa Mitre vs GELP

Viernes 19/11

Ciclista vs Estudiantes Olavarría

Sábado 20/11

Ciclista vs Quilmes Mar del Plata.