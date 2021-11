Ciclista falló en su debut en Bahía Blanca

Ciclista Juninense no pudo hacer pie en su debut en la “burbuja” de Bahía Blanca y fue goleado por Deportivo Viedma 99 a 68. Desde el primer minuto, el quinteto patagónico fue superior y dominó todo el partido a gusto y paladar.

Hoy a las 11 Ciclista vuelve a jugar, en esta oportunidad enfrentando al dueño de casa Bahía Basket. Dirigen Matías Sotelo (Capital), Franco Ronconi (La Plata) y Alejandro Vizcaino (Punta Alta).

Programa

Anoche

Ciclista 68 vs Dep. Viedma 99

Estudiantes Ol. 72 vs Bahía Basket 76

GELP 85 vs Del Progreso 78

Quilmes 62 vs Villa Mitre 82

Hoy

11 Bahía Basket vs Ciclista

16 Dep. Viedma vs GELP

18.30 Del Progreso vs Quilmes

21 Villa Mitre vs Estudiantes Ol.

Viernes 12

11 Estudiantes Ol. vs Del Progreso

16 Quilmes vs Dep. Viedma

18.30 GELP vs Bahía Basket

21 Ciclista vs Villa Mitre

Sábado 13

11 Dep. Viedma vs Estudiantes Ol.

16 Bahía Basket vs Quilmes

18.30 Del Progreso vs Ciclista

21 Villa Mitre vs GELP

Viernes 19/11

Ciclista vs Estudiantes Olavarría

Sábado 20/11

Ciclista vs Quilmes Mar del Plata