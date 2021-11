Floja actuación de Argentino en el Sur

Argentino sufrió anoche su segunda caída en la Liga Nacional de Básquetbol, esta vez en el sur del país ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por 90 a 72.

Argentino metió en medio tiempo lo que Gimnasia hizo en un solo cuarto. Partido definido en la primera mitad con un 50-27 contundente.

Gimnasia hizo un parcial de 12-3 en poco más de tres minutos de iniciado el partido. Roberto Acuña (3 dobles), indetenible en la zona pintada. Varas frenó el partido con un tiempo muerto computado, pero no pudo hacer nada. Llegaron los triples (Vega, Barreiro, Vázquez y Stehli) que fueron contundentes para un primer parcial de 27-10.

La misma vieja historia para los segundos diez minutos. Cuatro triples más producto de una defensa excesivamente permisiva y chau partido.

El segundo tiempo estuvo de más. Mañana Argentino se presenta en Boedo, donde desde las 20 visitará a San Lorenzo de Almagro.

Anoche

Gimnasia (Cr) 90 vs Argentino 72

Hispano 77 vs Riachuelo 84

La Unión Fsa 74 vs Comunicaciones 86

Hoy

20.30 Boca vs Olímpico

21.30 Atenas (Cba) vs Peñarol

Jueves 11

20 San Lorenzo vs Argentino

21 Hispano vs Platense

21.30 San Martín vs Comunicaciones

22 La Unión Fsa vs Obras

22 Quimsa vs Oberá Tc