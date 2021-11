Ciclista Juninense inicia la “burbuja” de Bahía Blanca

Ciclista se presenta en el inusual horario de las 11 abriendo la “burbuja” de Bahía Blanca por La Liga Argentina de Básquetbol.

El Verdirrojo enfrenta al poderoso Deportivo Viedma, en partido que será controlado por los bahienses Emanuel Sánchez-Marjorie Stuardo y el platense Franco Ronconi.

Programa

Hoy

11 Ciclista vs Dep. Viedma

16 Estudiantes Ol. vs Bahía Basket

18.30 GELP vs Del Progreso

21 Quilmes vs Villa Mitre

Mañana

11 Bahía Basket vs Ciclista

16 Dep. Viedma vs GELP

18.30 Del Progreso vs Quilmes

21 Villa Mitre vs Estudiantes Ol.

Viernes 12

11 Estudiantes Ol. vs Del Progreso

16 Quilmes vs Dep. Viedma

18.30 GELP vs Bahía Basket

21 Ciclista vs Villa Mitre

Sábado 13

11 Dep. Viedma vs Estudiantes Ol.

16 Bahía Basket vs Quilmes

18.30 Del Progreso vs Ciclista

21 Villa Mitre vs GELP

Viernes 19/11

Ciclista vs Estudiantes Olavarría