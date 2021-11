Argentino visita a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en su primera salida

Argentino sale a la ruta por primera vez en el campeonato. Desde las 21 visita a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. Este cotejo será controlado por los capitalinos Pablo Estévez-Raúl Lorenzo y el chubutense Julio Dinamarca.

Victoria en la LDD

Por la Liga de Desarrollo, anoche Argentino goleó a Gimnasia y Esgrima en Comodoro Rivadavia por 95 a 69 (ver síntesis aparte).

Anoche

Obras 79 vs Ferro 74

Unión (Sf) 97 vs Olímpico 76

Instituto 96 vs Peñarol 90

Oberá Tc 69 vs Quimsa 83



Hoy

21 Gimnasia (Cr) vs Argentino

21 Hispano vs Riachuelo

21 La Unión Fsa vs Comunicaciones (TyC Sports)

Miércoles 10

20.30 Boca vs Olímpico

21.30 Atenas (Cba) vs Peñarol

Jueves 11

20 San Lorenzo vs Argentino

21 Hispano vs Platense

21.30 San Martín vs Comunicaciones

22 La Unión Fsa vs Obras

22 Quimsa vs Oberá Tc

Viernes 12

21.30 Atenas (Cba) vs Ferro

21.30 Riachuelo vs Peñarol