Los Indios manda en el grupo uno

Los Indios quedó como único líder del grupo uno del torneo prefederal, tras golear anoche a Comunicaciones de Pergamino por 90 a 64.

El Canario sentó bases en el primer cuarto con una gran tarea de Juan Ignacio Vincenti y el cierre de Joaquín Vera para un 21-13.

Y en el segundo cuarto puso el turbo: a la cancha Gastón Berestein, Pablo Martínez y Agustín Carabajal, que se sumaron a mucho más de Juani Vincenti y Tomás Palomero: 44-26.

En el segundo tiempo entró en acción Nicolás Payero (2 triples, 1 doble, 4 simples), Pablo Martínez (2 triples, 2 dobles) siguió castigando de afuera e Ignacio Moral tomó sus puntos.

Terminó en toqueteo y goleada, con los pibes dentro de la cancha en el último cuarto.

Gran festejo Xeneize tras la chicharra final. El próximo finde va a San Pedro.

Perdió 9 de Julio

Nueve de Julio sigue sin ganar. Perdió otro partido en forma ajustada por 83 a 78 como visitante de Independiente de Zárate. El próximo sábado recibe la visita de Argentino de Trenque Lauquen.

Resultados

Los Indios 90 vs Comunicaciones 64

Independiente Zte. 83 Vs 9 de Julio 78

Argentino TL 64 vs Náutico SP 61

Grupo 2

Pueblo Nuevo 89 vs Social Korn 73

Racing O 85 vs Independiente T 92

Platense 53 vs Gimnasia CH 46 (suspendido a 9:28 del final por incidentes)

Quinta fecha (12/11)

9 de Julio vs Argentino TL

Náutico SP vs Los Indios

Comunicaciones (P) vs Independiente Zte.

Segunda rueda

Grupo 1

Sexta fecha

9 de Julio vs Los Indios

Comunicaciones vs Náutico SP

Independiente Zte. Vs Argentino TL

Séptima fecha

Los Indios vs Independiente Zte.

Náutico SP vs 9 de Julio

Argentino TL vs Comunicaciones (P)

Octava fecha

Argentino TL vs Los Indios

Independiente Zte. vs Náutico SP

9 de Julio vs Comunicaciones (P)

Novena fecha

Náutico SP vs Argentino TL

9 de Julio vs Independiente Zte.

Comunicaciones (P) vs Los Indios

Quinta fecha

Argentino TL vs 9 de Julio

Los Indios vs Náutico SP

Independiente Zte. vs Comunicaciones (P).