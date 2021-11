Costa: “La clave para recuperarnos es el grupo que se formó”

Luego de la victoria ante Gimnasia y Esgrima La Plata, el base Valentín Costa habló con Democracia y dejó varios conceptos. El verdirrojo viaja hoy rumbo a Bahía Blanca, donde mañana se enfrenta al puntero absoluto de la zona sur, Deportivo Viedma, en el inicio de una nueva ”burbuja” .

Momento personal

“Me siento bien, cada vez mejor. Hay que recordar que vengo de una lesión y por eso me llevo más tiempo la adaptación. Me estoy preparando mucho para cada vez sentirme un poco mejor”.

Objetivos de Ciclista

“Yo creo que tenemos que pensar en seguir mejorando. Le podemos competir de igual a igual a cualquiera. Ya demostramos que le podemos ganar al puntero de nuestra zona. Por eso hay que seguir progresando y tratar de llegar lo más alto posible. Somos un buen equipo”.

La clave

“La clave para recuperarnos es el buen grupo que formamos. Todos nos llevamos bien en el plantel y eso hace un clima bárbaro de trabajo. Sin dudas es un punto fuerte, esperemos dar lo mejor los próximos partidos”.

La zona sur

“Estamos en un torneo muy parejo. La realidad es que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Hay equipos muy competitivos, trabajadores. No te podes relajar con ningún equipo. Creo que la segunda fase será todavía más competitiva”.

El público verdirrojo

“Jugar en el Coliseo con público me encanto. Se extrañaba después de la pandemia. Yo me siento muy cómodo con toda la gente que nos alienta y nos apoya. Te hacen dar un extra en cada partido”.

Programa

Sede Bahía Blanca (del 9 al 13 de Noviembre)

9 Ciclista vs Dep. Viedma

10 Bahía Basket vs Ciclista

12 Ciclista vs Villa Mitre

13 Del Progreso vs Ciclista

Viernes 19/11

Ciclista vs Estudiantes Olavarría

Sábado 20/11

Ciclista vs Quilmes Mar del Plata.