Los Indios recibe a Argentino y 9 de Julio juega en Pergamino

Los Indios vuelve a ser local en el Campeonato Provincial de Clubes de Básquetbol. Desde las 21.30 recibe la visita de Argentino de Trenque Lauquen, ante quien defenderá la punta y el invicto del campeonato.

Este partido será controlado por los árbitros platenses Franco Ronconi y Sebastián Ramírez.

Además, 9 de Julio visitará a comunicaciones de Pergamino. Jugarán desde las 21 en el estadio Basilio González, con arbitraje de Ariel Barbich y Maximiliano Arribas.



Hoy

Grupo 1

21.30 Los Indios vs Argentino TL (Ronconi-Ramírez)

21 Náutico SP vs Independiente Zte. (Imosi-Imosi)

21 Comunicaciones (P) vs 9 de Julio (Barbich-Arribas)

Grupo 2

21 Platense vs Racing O (Petroni-De la Peña)

21.30 Independiente vs P. Nuevo (Ferreyra-Malimacci)

21.30 Social vs Gimnasia (Villacorta-Szechenyi)

Cuarta fecha

Domingo

Grupo 1

Argentino TL vs Náutico SP

Independiente Zte. Vs 9 de Julio

Los Indios vs Comunicaciones (P)

Grupo 2

Racing O vs Independiente T

Pueblo Nuevo vs Social Korn

Platense vs Gimnasia CH



Quinta fecha

9 de Julio vs Argentino TL

Náutico SP vs Los Indios

Comunicaciones (P) vs Independiente Zte.