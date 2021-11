Ciclista buscará rehabilitarse ante Gimnasia

Ciclista Juninense tiene hoy un duro partido, desde las 21.30, ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el Coliseo del Boulevard.

El verdirrojo pasó por días de clima turbulento, tras las derrotas de local en la última burbuja, y buscará la rehabilitación.

El Lobo llega con equipo completo y liderados por el interminable Nicolás Gianella. El equipo del maestro Fabián Renda está peleando arriba en la tabla de posiciones y llega con confianza.

Miguel Had, presidente de Ciclista Juninense, está buscando reemplazo para Anthony Townes, quien no cumplió las expectativas deportivas y Daniel Jaule ni siquiera lo utilizó el último partido.

Dirigirán esta noche el mendocino Pablo Leyton y los capitalinos Cristian Salguero-Florencia Benzer.

Burbuja Bahía Blanca (del 9 al 13 de Noviembre)

9 Ciclista vs Dep. Viedma

10 Bahía Basket vs Ciclista

12 Ciclista vs Villa Mitre

13 Del Progreso vs Ciclista

Viernes 19/11

Ciclista vs Estudiantes Olavarría

Sábado 20/11

Ciclista vs Quilmes Mar del Plata.