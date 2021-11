Argentino batalló toda la noche, pero no pudo contra un superior Boca Jrs.

Argentino arrancó perdiendo en esta nueva edición de la Liga Nacional de Básquetbol. Una vez más le quedó el amargo sinsabor de haberle podido ganar a Boca Juniors y quedarse con las manos vacías. Es que el banco hizo todo lo correcto en el cierre, pero el equipo no respondió en la cancha. Argentino jugó bien todo el partido. Brillante. Pero falló en las dos últimas ofensivas y debió resignar la victoria en manos de un equipo superior, que en este juego chocó toda la noche contra sus propios errores y se encontró con la victoria servida en bandeja en los instantes finales.

Tal vez, más avanzado el campeonato, este mismo juego Boca no se lo hubiese llevado. Pero lo ganó y comenzó multiplicando sus chances en el certamen, más allá de que le va a costar coronarse en esta Liga. Tal vez para Boca es el principio del fin, habiendo gastado una ponchada de mangos y vislumbrando un futuro con más dudas que certezas.

El partido fue parejo en líneas generales. Argentino picó en punta con Cooper y Correa como principales exponentes ofensivos. Federico Aguerre lo dio vuelta con dos dobles consecutivos 11-12 a falta de dos minutos y fracción para no abandonar más el resultado ganador hasta la chicharra: 16-17.

Mismo planteo para los segundos diez minutos. Esta vez el que dio vuelta el resultado fue Argentino, con una sensacional volcada de Pablo Alderete (31-30), restando 2´37” para el final del primer tiempo. Luego, un “regalito” para David Nesbitt (que se había chamullado el árbitro en la jugada anterior) le dio la posibilidad de cerrar a Boca ganador con tres tiros libres 37-35.

La paridad continuó en el tercer cuarto donde no se sacaron ventaja. Igualaron en 57. Thomas Cooper fue el que le marcó al Turco el camino a la canasta, sostenido además por los triples de Suppi, Alderete, Cangelosi y Correa. Boca tuvo paciencia y jugó todo adentro para David Nesbitt y el Cholo Vargas, como alternativa válida para sostenerse expectante en el marcador.

Ya en el último cuarto, Argentino tuvo varias oportunidades de extender una diferencia en el marcador, que vio frustrada por errores ofensivos que siempre le permitieron a un equipo superior acomodarse en el marcador. Y para ganarle a un rival mejor, no hay que equivocarse.

Argentino se equivocó en los dos últimas bolas y terminó sucumbiendo ante el Xeneize.

El próximo partido de Argentino es el martes que viene en Comodoro Rivadavia.

Ayer

Argentino 72 vs Boca Juniors 75

Atenas (Cba) 94 vs San Lorenzo 100

Hoy

21 Ferro vs Oberá Tc

21 Hispano vs San Martín

21 Gimnasia (Cr) vs Regatas

22 Olímpico vs Unión (Sf)

Sábado 6

20 Instituto vs San Lorenzo

21.30 Comunicaciones vs Quimsa

Domingo 7

20.30 Boca vs Regatas

21 Platense vs Riachuelo

Lunes 8

20 Obras vs Ferro

20.30 Unión (Sf) vs Olímpico

21 Instituto vs Peñarol

21 Oberá Tc vs Quimsa



Martes 9

21 Gimnasia (Cr) vs Argentino

21 Hispano vs Riachuelo

22 La Unión Fsa vs Comunicaciones

Miércoles 10

20.30 Boca vs Olímpico

21.30 Atenas (Cba) vs Peñarol

Jueves 11

20 San Lorenzo vs Argentino

21 Hispano vs Platense

21.30 San Martín vs Comunicaciones

22 La Unión Fsa vs Obras

22 Quimsa vs Oberá Tc