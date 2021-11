Argentino debuta ante Boca Juniors

Argentino comienza su periplo por la edición 2021-22 de la Liga Nacional de Básquetbol. Esta noche, desde las 21, recibe la visita de Boca Juniors en El Fortín de las Morochas. El horario habitual fue modificado porque a último momento decidió venir a televisar el juego TyC Sports.

El plantel de Argentino fue renovado casi en su totalidad y está buscando su propia identidad basquetbolística, aun con un jugador foráneo menos en sus filas.

Cómo llega Boca

Boca Juniors llega al El Fortín de Las Morochas con malas noticias: Leonel Schattman se desgarró antes del octogonal final del Súper 20 y no será de la partida. Baja sensible para la estructura de Gonzalo García. Además, el elenco Xeneize viene golpeado ya que quedó eliminado del Súper 20 en el mano a mano de cuartos de final ante La Unión de Formosa, cuando a otrora era candidato al título: “fue un golpe inesperado y por eso nos queremos recuperar rápido”, le dijo a Democracia el base Carlos Manuel Buendía.

“Tenemos un buen plantel y esperemos dar lo mejor en este comienzo. Cuando arranca la Liga siempre hay ilusión”, agregó el ex-Petrolero. En las filas boquenses se encuentra el ex-Argentino, Federico Aguerre.

Lindo espectáculo para ver esta noche, con arbitraje del chubutense Julio Dinamarca, el capitalino Rodrigo Castillo y el santiagueño Gustavo D´Anna.

Derrota en la LDD

Anoche, por la Liga de Desarrollo, Argentino perdió contra Boca Juniors en su debut por 84-70 en El Fortín de las Morochas.

Ayer

Obras 76 vs Regatas 81

Peñarol 68 vs Oberá Tc 86

Platense 75 vs San Martín 79

Hoy

21 Argentino vs Boca Juniors

21.30 Atenas (Cba) vs San Lorenzo

Viernes 5

21 Ferro vs Oberá Tc

21 Hispano vs San Martín

21 Gimnasia (Cr) vs Regatas

22 Olímpico vs Unión (Sf)



Sábado 6

20 Instituto vs San Lorenzo

21.30 Comunicaciones vs Quimsa



Domingo 7

20.30 Boca vs Regatas

21 Platense vs Riachuelo