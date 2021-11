Juan Varas: Una nueva ilusión de Argentino está en marcha

El balance del Torneo Súper 20 en cuanto al crecimiento del equipo es bueno. Ahora desde el punto de vista de la competitividad del equipo, nos quedó un sinsabor en la primera burbuja de Capital Federal que después se vio mejorado en Santa Fe de la Vera Cruz.

Todos sabemos que hay que seguir trabajando, afianzando y creciendo en muchísimas cosas. Tenemos la expectativa que todo este tiempo nos haya servido para eso y el jueves ser competitivos en el debut ante Boca Juniors.

El equipo está bien en el sentido que tiene buena disposición para trabajar. Obviamente nos hubiese gustado tener todo el equipo en condiciones para poder entrenar. Tenemos algunos jugadores que han tenido que parar por lesiones, para preservarse. Esperamos que para el inicio del torneo puedan estar en óptimas condiciones.

Lo de Rodríguez Suppi fue un golpe que le generó una inflamación y dolor. Hubo que frenarlo para que eso desapareciera. Araujo tuvo la misma lesión pero en la otra pierna. Ahí podríamos reveer un poco como es el tema de su carga en las acciones físicas, pero bueno esto es parte del deporte, debemos convivir con ello y espero contar con ambos para este jueves y en toda la Liga.

Argentino tiene que buscar una identidad en este campeonato. Tenemos que ser necesariamente solidarios porque sabemos que nuestra capacidad individual no nos va a permitir que hoy le pasemos la bola a tal o cual jugador para que resuelva. Vamos a necesitar una química de equipo y un juego asociado bien identificado para poder entender cómo resolver cada ofensiva.

Donde debemos dar un salto de calidad es en el costado defensivo. Confío que tenemos material para hacerlo mejor y en lo que fue el Súper 20 no tuvimos la regularidad que busqué en el apartado defensivo.

En cuanto al extranjero nosotros estamos decepcionados con la situación que se nos presentó. Cuando lo elegimos, firmamos el contrato y el jugador debía cumplir con los requisitos de trámites migratorios que no hizo en tiempo y forma. Entonces se cayó todo.

Ahora estamos en la búsqueda de uno nuevo y queremos estar seguros, tranquilos, que el que elijamos va a ser el mejor. En cuanto a mi opinión personal no estamos en condiciones de hacer una apuesta y ver qué es lo que pasa, sino buscar un jugador que sea garantido, que esté constatado en la Liga Nacional, en lo que es el básquet FIBA, y desde ahí nos ayude a ganar. Es cierto que los tiempos no son los ideales, pero confío que quien traigamos sea el que nos va a acompañar durante toda la temporada.

Debutamos contra Boca Juniors. Lo primero que tenemos que festejar es volver a jugar en casa, que toda la gente que nos quiera acompañar pueda estar presente, que eso sea una motivación para los jugadores. En cuanto a Boca Jrs. sabemos que se formó para pelear la Liga. Había hecho un Torneo Súper 20 muy bueno y cuando tuvo que jugar con la obligación de ganar ante La Unión de Formosa no pudo hacerlo. Estimo que deben estar con el orgullo golpeado porque querían ganar el torneo. Sin duda ellos van a querer ganar la mayor cantidad de partidos de visitante.

Nosotros esperamos que acá en Junín se la podamos hacer muy difícil con nuestros argumentos. Buscaremos hacer algo parecido a lo de Santa Fe, que estuvimos muy cerca de ganarle.

En esta Liga Nacional no hay un partido fácil, más allá que va a ser un torneo parejo. No hay ningún San Lorenzo o un Bahía como en años anteriores. Seguramente es más que lógico que a lo largo de las fechas se podrán diferenciar algunos pelotones, pero eso no significa que haya partidos fáciles.

Para nosotros la localía significa muchísimo. Para el club significa mucho desde hace varios años. Tiene que ser un motivo para que nosotros nos sintamos cómodos y hagamos sentir al equipo visitante lo contrario. Que la gente nos de ese plus de confianza y de fuerza para poder sacar los resultados a favor nuestro en los momentos importantes.

La realidad es que el fixture de este año nos hace viajar por todo el país. Vamos a Comodoro Rivadavia, tocamos Buenos Aires, viajamos a Oberá, pasamos por Córdoba. En la cuenta total hay que jugar contra todos. Me hubiese gustado empezar con una mayor cantidad de partidos como local. De los primeros diez tenemos solo tres en casa.

El equipo se tendrá que preparar mentalmente y ser competitivo no solo en el Fortín de las Morochas, sino también afuera.

En la Liga siempre es difícil ganar afuera. Estimo que las localías van a ser un poco más fuerte que antes de la Pandemia. Hay gente del basquetbol que extraña ver jugar a su equipo y se va a volcar a ver al club de sus amores. Pero dentro de la cancha somos cinco contra cinco. Tenemos que tener una buena identidad, unos planes de juego claros y desde ahí sacar nuestras ventajas.

Argentino va a llegar al debut con el proceso lógico de aprendizaje. No somos necios y sabemos que el club ha hecho apuestas en distintos jugadores, en mí como entrenador y estamos aprendiendo día a día. Y ese avance que se vio de la sede Buenos Aires a la sede Santa Fe es el que esperamos que se de hacia la Liga Nacional. Trabajamos diariamente para eso.

Físicamente estamos recuperando a los lesionados y el resto está trabajando a paso firme, con muchas ganas. Hay un salto de calidad físico en algunos jugadores y esperemos que así sea también a nivel basquetbolístico.

El mensaje para la gente es que estamos muy contentos de volver a jugar en casa. A nivel personal tengo muchas ganas de sentirme acompañado como entrenador. Se que es un club pasional, que nos pedirá mucho esfuerzo y estamos dispuesto a hacerlo. Ojalá los resultados nos acompañen para poder festejar juntos.