Derrota de 9 de Julio ante Náutico SP

Nueve de Julio cayó derrotado anoche por Náutico de San Pedro y sumó su segunda derrota consecutiva en la fase II del torneo prefederal de básquetbol.

La visita dominó el partido de principio a fin con una fuerte presencia del pivot Federico Aldama (7 dobles, 4 simples) y la vigencia del Pájaro Bordoy. El exjugador de Argentino de Junín metió la friolera de 5 triples, 1 doble y 2 simples.

Segunda fecha

Grupo 1

Independiente Zte. 72 vs Los Indios 78

9 de Julio 64 vs Náutico SP 84

Comunicaciones (P) 76 vs Argentino TL 69

Grupo 2

Pueblo Nuevo 81 vs Platense 63

Social 60 vs Independiente Tandil 67

Gimnasia Ch. 55 vs Racing Ol. 63

Tercera fecha

Los Indios vs Argentino TL

Náutico SP vs Independiente Zte.

Comunicaciones (P) vs 9 de Julio

Cuarta fecha

Argentino TL vs Náutico SP

Independiente Zte. Vs 9 de Julio

Los Indios vs Comunicaciones (P)

Quinta fecha

9 de Julio vs Argentino TL

Náutico SP vs Los Indios

Comunicaciones (P) vs Independiente Zte.