Los Indios, en Zárate

Por la segunda fecha del torneo prefederal de básquetbol, esta noche Los Indios se presenta en Zárate. Desde las 21 visita a Independiente en un partido “Chivo” en un reducto difícil a la vera del río Paraná de las Palmas. Dirigen los sannicoleños Manuel Petroni y Ariel Barbich. Detalle:

Segunda fecha

Grupo 1

Hoy: Independiente Zte. Vs Los Indios (Petroni-Barbich)

Sábado: 9 de Julio vs Náutico SP

Sábado: Comunicaciones (P) vs Argentino TL



Grupo 2

Hoy: Pueblo Nuevo vs Platense (Bianco-García)

Hoy: Social vs Independiente Tandil (De la Peña-Cesio)

Hoy: Gimnasia Ch. vs Racing Ol. (Pietromónaco-Biset)

Tercera fecha

Los Indios vs Argentino TL

Náutico SP vs Independiente Zte.

Comunicaciones (P) vs 9 de Julio.