Ciclista Juninense recibe a Deportivo Viedma

Ciclista Juninense jugará su primer partido ante Viedma como local. El verdirrojo viene de jugar tres partidos como visitante y pudo ganar uno, ante Quilmes en Mar del Plata. El elenco de Jaule, si bien no jugó bien ante Gimnasia LP, quedó conforme con haberse traído algo de la ruta y quiere defender en casa los puntos obtenidos. No la tendrá fácil, ya que Deportivo Viedma es el puntero invicto de la Zona Sur. Ganó por amplio margen en sus tres presentaciones, la última ante Del Progreso 110-78. En su quinteto titular tiene a Raúl Peloroso, el exQuilmes. Como perimetrales está el goleador del campeonato Matías Eidintas y el alero exBahía Basket, Juan Cruz Marini.

En el poste bajo tiene la experiencia de Lucas González, quien tuvo paso en San Martín de Corrientes en Liga A, y Maxi Tabierez, quien supo jugar en nuestra ciudad para San Martín. El juego comenzará a las 21.30 y la venta de entradas viene a paso firme.

Además, a las 14 comienza el mini-torneo con el partido entre Del Progreso de General Roca y Gimnasia y Esgrima La Plata. Detalle:

Fixture

Hoy

14 Del Progreso vs Gimnasia (La Plata)

16.30 Bahía Basket vs Estudiantes (Ola)

19 Villa Mitre vs Quilmes

21.30 Deportivo Viedma vs Ciclista

Jueves 28

14 Quilmes vs Del Progreso

16.30 Estudiantes (Ola) vs Villa Mitre

19 Gimnasia (La Plata) vs Deportivo Viedma

21.30 Ciclista vs Bahía Basket

Sábado 30

14 Bahía Basket vs Gimnasia (La Plata)

16.30 Deportivo Viedma vs Quilmes

19 Del Progreso vs Estudiantes (Ola)

21.30 Villa Mitre vs Ciclista

Domingo 31

14 Quilmes vs Bahía Basket

16.30 Estudiantes (Ola) vs Deportivo Viedma

19 Gimnasia (La Plata) vs Villa Mitre

21.30 Ciclista vs Del Progreso