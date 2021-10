Ciclista juega este miércoles

Ciclista Juninense recibirá este miércoles a siete delegaciones de La Liga Argentina, de las cuales enfrentará cuatro, dado que con las otras tres entidades ya lo hizo.

El Verdirrojo debutará ante Deportivo Viedma de Río Negro, el jueves enfrentará a Bahía Basket y el viernes tendrá fecha libre.

El sábado reanudará contra Villa Mitre de Bahía Blanca y cerrará el domingo con Del Progreso de General Roca (Río Negro).

Fixture

Miércoles 27

14 Del Progreso vs Gimnasia (La Plata)

16.30 Bahía Basket vs Estudiantes (Ola)

19 Villa Mitre vs Quilmes

21.30 Deportivo Viedma vs Ciclista

Jueves 28

14 Quilmes vs Del Progreso

16.30 Estudiantes (Ola) vs Villa Mitre

19 Gimnasia (La Plata) vs Deportivo Viedma

21.30 Ciclista vs Bahía Basket

Sábado 30

14 Bahía Basket vs Gimnasia (La Plata)

16.30 Deportivo Viedma vs Quilmes

19 Del Progreso vs Estudiantes (Ola)

21.30 Villa Mitre vs Ciclista

Domingo 31

14 Quilmes vs Bahía Basket

16.30 Estudiantes (Ola) vs Deportivo Viedma

19 Gimnasia (La Plata) vs Villa Mitre

21.30 Ciclista vs Del Progreso.